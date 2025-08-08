Aug 8, 2025 6:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش بدأ يتعامل مع خطة عسكرية جديدة بشأن غزة وسيقوم بتنفيذها بأفضل ما يمكن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o