Jun 26, 2025 3:24 PMClock
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رئيس الأركان الأميركي: كنا نراقب منشأة فوردو وندرس طبيعتها الجيولوجية منذ 15 عاما

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