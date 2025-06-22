Jun 22, 2025 3:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الأركان الأميركي: عملية ضرب المنشآت النووية في إيران هي الأقوى في تاريخنا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o