شارك رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني، رئيس بلدية صيدا، المهندس مصطفى حجازي ، بدعوة من وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، في ورشة العمل المتخصصة حول "التخلص البيئي من شباك الصيد المستعملة والنفايات البحرية"، التي أُقيمت في مبنى البلدية ، ضمن إطار مشروع تعزيز إدارة موارد مصايد الأسماك المستدامة والقدرة على التكيّف مع المناخ في لبنان، وحضرتها ممثلة وزارة الزراعة المهندسة سوسن حمزة ، رئيس لجنة البيئة في مجلس بلدية صيدا يوسف طعمه، مستشارة الرئيس حجازي وفاء شعيب، وعدد من مسؤولي منظمة الـFAO، وممثلون عن نقابة الصيادين والجمعيات المحلية والقطاعات الإقتصادية والنقابية ومهتمون.

وشدد حجازي على" أهمية التعاون بين جميع الشركاء للوصول إلى إنتاجية أفضل لدى الصيادين"، مؤكداً "أن بلدية صيدا أبوابها مفتوحة لاستقبال ودعم كافة المبادرات التي من شأنها تحسين أوضاع العاملين في جميع القطاعات، لا سيما قطاع الصيد البحري، لما له من أهمية اجتماعية واقتصادية وبيئية للمدينة".