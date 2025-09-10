زار رئيس "إتحاد بلديات قضاء البترون" روجيه يزبك،المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود في مكتبه في الوزارة، في حضور مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية شادي مهنا ورئيس مصلحة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري يحيى خطار، حيث تم عرض لاوضاع قطاع الزراعة في بلدات القضاء وحماية الثروة الحرجية والسمكية وزيادة المساحات الحرجية وتسويق الانتاج الزراعي ومنتجات المونة والمطبخ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية وتشجيع المزارعين على ضرورة التسجيل في السجل الزراعي ليستفيدوا من أي مساعدات عينية تقدمها وزارة الزراعة.

ووجه يزبك دعوة للحود لزيارة مقر اتحاد البلديات في البترون وعقد اجتماعات مع رؤساء البلديات في قضاء البترون لتعزير التعاون بين وزارة الزراعة والبلديات لما فيه خير المزراعين وزيادة البرامج والمشاريع الزراعية.