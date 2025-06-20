المركزية - زار رئيس إتحاد بلديات البترون ورئيس بلدية كور روجيه يزبك معراب، بعد فوزه في رئاسة الإتحاد، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع الذي اطّلع منه على مجريات الإنتخابات.

وعقب اللقاء، قال يزبك: "تشرفت بزيارة "الحكيم" ولا سيّما أنني من صلب القوى السيادية في قضاء البترون التي طالما اشتهرت بجوّها السيادي، ولو أن هذا الموضوع بات وراءنا".

وبعدما أكد أنه سيكون على مسافة واحدة من بلديات البترون كلها، أمل يزبك أن يستطيع تلبية مختلف طموحات بلديات القضاء وطموحاتها، واعداً بالعمل الإنمائي المتواصل طيلة السنوات الست المقبلة، ومشدداً على أن الموضوع السياسي إنتهى اليوم بعدما بات رئيسًا للإتحاد.

وشكر كل من منحه الثقة، كما حيّا كل من كان خياره في مكان آخر ، إلا أنه يبقى زميلا، و"حتى من كان يتنافس معي على سدّة رئاسة الإتحاد مارسيلينو الحرك، رئيس بلدية البترون، هو من أعز الأصدقاء، وقد وعدني بالوقوف إلى جانبي".