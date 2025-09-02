Sep 2, 2025 6:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نعمل في كافة أرجاء الشرق الأوسط ولن يكون لحماس مكان تختبئ فيه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o