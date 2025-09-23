9:37 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لأهالي الأسرى: أنا مع التوصل إلى اتفاق مع "حماس"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o