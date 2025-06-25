Jun 25, 2025 8:37 PMClock
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: قوات الكوماندوز نفذت عمليات في عمق الأراضي الإيرانية لأول مرة خلال التصعيد الأخير

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