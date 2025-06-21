Jun 21, 2025 2:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: تصفية سعيد إيزدي القيادي بالحرس الثوري تعد أحد أهم الإنجازات في هذه الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o