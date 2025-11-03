10:19 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: المعركة في بعض الجبهات تستمر بكثافة أقل ما يسمح لنا بالاستعداد للمرحلة التالية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o