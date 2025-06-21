Jun 21, 2025 2:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيزدي كان أحد الشركاء السريين الضالعين في تخطيط وتنفيذ هجوم 7 أكتوبر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o