May 1, 2025 10:54 AMClock
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: أبرز التحديات التي نواجهها هي إعادة الأسرى من قطاع غزة

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