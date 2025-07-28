Jul 28, 2025 12:19 PMClock
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رئيسة وزراء إيطاليا: الاتفاق التجاري مع أميركا جنب أوروبا عواقب مدمرة محتملة

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