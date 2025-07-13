Jul 13, 2025 8:34 AMClock
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رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: واثقة من التوصل إلى اتفاق عادل مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية

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