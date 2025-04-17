Apr 17, 2025 7:46 PMClock
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رئيسة الوزراء الإيطالية: الولايات المتحدة "شريك موثوق" وأؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق معها بشأن الرسوم الجمركية

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