Apr 28, 2025 5:16 PMClock
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رئيسة المفوضية الأوروبية: سننسق الجهود ونتبادل المعلومات للمساعدة في استعادة نظام الكهرباء

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