Jul 27, 2025 9:45 PMClock
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رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتفاق الأوروبي الأميركي يعفي "منتجات استراتيجية" من بينها الطائرات من الرسوم

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