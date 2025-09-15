1:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو أنهى للتو اجتماعا موسعا في مكتبه بالقدس مع وزير الخارجية الأميركي وفريقه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o