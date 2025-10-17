أكّد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن موقف الرئيس جوزف عون من مسألة خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، هو ما سبق وأعلنه خلال لقائه مع جمعية المحررين الاقتصاديين.

وشدّد المكتب في بيان على أن أي تفسيرات أو تأويلات متداولة خارج هذا الإطار تُعدّ مجرّد اجتهادات لا تعكس الموقف الرسمي للرئيس عون.