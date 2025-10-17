Oct 17, 2025 9:05 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

موقف الرئيس عون من التفاوض مع إسرائيل واضح و"أي تفسيرات مجرد اجتهادات"

أكّد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن موقف الرئيس جوزف عون من مسألة خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، هو ما سبق وأعلنه خلال لقائه مع جمعية المحررين الاقتصاديين.
وشدّد المكتب في بيان على أن أي تفسيرات أو تأويلات متداولة خارج هذا الإطار تُعدّ مجرّد اجتهادات لا تعكس الموقف الرسمي للرئيس عون.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o