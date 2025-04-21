Image
Image
Image
Apr 21, 2025 5:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بالصور: تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا وفي السراي الحكومي حداداً على وفاة قداسة البابا فرنسيس

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o