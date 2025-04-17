Apr 17, 2025 3:20 PMClock
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رئاسة الجمهورية: الرئيس جوزاف عون شدد على ضرورة إنجاز مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية في الوقت المناسب مشيراً إلى وجود "تراكمات لسنا مسؤولين عنها إلا أننا مسؤولون عن حلها"

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