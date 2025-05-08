

المركزية- التقى رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب رئيس بلدية "قرطبا" فادي مارتينوس، في حضور النائب في تكتل الجمهوريّة القويّة زياد حواط، منسق القوات في جبيل بشير الياس ورئيس مركز الحزب في قرطبا طوني عيد.

وعقب اللقاء، أعرب مارتينوس عن شكره القوات اللبنانيّة ورئيسها على دعمهما لائحة "قرطبا بتستاهل" التي فازت بكاملها.

وبعدما أكد تحالفه الدائم مع القوات، وضع مارتينوس الزيارة في إطار التشاور المستمر مع معراب، ولا سيّما أنه مرشحٌ لمنصب رئيس إتحاد بلديات جبيل.