المركزية - أشار مجلس أمناء "رؤية العوربة" في بيان الى ان "في ضوء التطورات المتسارعة وتصاعد العمليات الحربية في المنطقة، وانشغال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاتصالات الداخلية والخارجية للحد من تأثيراتها على لبنان، وفي ضوء اضطراب حركة الملاحة الجوية مما يؤثر سلبا على حضور الشخصيات العربية المشاركة، وانشغال الاعلام اللبناني والعربي بالتركيز على تغطية الحرب واخبارها، وبعد التشاور مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يعلن مجلس أمناء "رؤية العوربة" عن تأجيل المؤتمر الذي كان مقررا في الصرح البطريركي الماروني في بكركي يوم الاربعاء المقبل في ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ الى موعد لاحق، راجين من الله ان يرعى لبنان وشعوب المنطقة ويحميهم من كل الاخطار المحدقة.