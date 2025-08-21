Aug 21, 2025 5:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رؤساء أركان جيوش فنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة "طوروا خيارات عسكرية لدعم مفاوضات تحقق سلامًا دائمًا في أوروبا"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o