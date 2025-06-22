Jun 22, 2025 8:24 PMClock
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"ذي أتلانتك" عن مصادر مطلعة: مهلة الأسبوعين لإيران كانت خدعة تهدف إلى إبقاء الإيرانيين في حالة عدم يقين

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