ظهر البابا فرنسيس أمس الأحد من شرفة كاتدرائية القديس بطرس، في ظهور مفاجئ له في عيد الفصح، والذي كان آخر ظهور له قبل وفاته صباح اليوم.

وفي رسالة البابا فرنسيس إلى مدينة روما والعالم بمناسبة عيد الفصح، والتي نشرها الفاتيكان، قال البابا الراحل: "أنا قريب من آلام المسيحيين في فلسطين وإسرائيل، كما أنني قريب من الشعبين: الإسرائيلي والفلسطيني"، مشدداً على أن "تزايد مناخ معاداة السامية الذي ينتشر في أرجاء العالم يبعث على القلق الشديد".

وأضاف: "في الوقت عينه، يتوجّه فكري إلى شعب غزة، ولا سيما إلى الجماعة المسيحية فيها، حيث ما يزال النزاع الرهيب يولِّد الموت والدمار، ويسبب وضعا إنسانيا مروّعا ومشينا"، داعيا إلى "وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ومساعدة الشعب الذي يتضور جوعا ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام".

وتابع قائلاً: "لنصل من أجل الجماعات المسيحية في لبنان وسوريا التي تتوق إلى الاستقرار والمشاركة في مصير بلادها، فيما تمرّ سوريا بمرحلة دقيقة من تاريخها.كما أتوجّه بفكر خاص إلى شعب اليمن الذي يعيش إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرّة في العالم بسبب الحرب، وأدعو الجميع إلى إيجاد حلول من خلال حوار بناء".

وكانت آخر شخصية التقاها البابا هي جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وقدم البابا لفانس ثلاث بيضات شوكولاتة كبيرة لعيد الفصح لأطفال فانس الثلاثة الصغار الذين لم يحضروا، بالإضافة إلى ربطة عنق ومسابح من الفاتيكان.

وقال فانس للبابا: "أعلم أنك لم تكن بصحة جيدة، لكن من الجيد رؤيتك بصحة أفضل. شكرا لك لمقابلتي".