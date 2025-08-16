صلّت عائلات قرطبا لراحة نفس المغدوريّن والمأسوف على شبابهما غيث الخوري وعقيلته نورا في بيت العائلة في قرطبا.

احتفل بالذبيحة الإلهية رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري وكاهن رعية قرطبا الخوري شربل شليطا، وشارك فيها الى جانب العائلة، رئيس اتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا الأستاذ فادي مارتينوس وأعضاء المجلس البلدي وعضو مجلس شورى الدولة القاضي كوبرت عطية ومخاتير البلدة وعائلات شهداء المرفأ.

بعد الإنجيل المقدس ألقى الأب بشارة الخوري عظة روحية تأمل فيها بحياة الإنسان على الأرض التي يجب أن تكون حياة عطاء وخدمة وإنسانية ومحبة وتواضع، كما كان المرحوم غيث الخوري في حياته الإجتماعيّة مع أهله وبيئته وعائلته وبلدته وفي كل عمل قام به من أجل وطنه .

وقال: في ذكرى غيث ونورا اللذين انتقلا الى بيت الآب منذ ٤١ سنة فهما ما زالا خالدَين في قلوب محبيهم في قرطبا وقضاء جبيل وكل لبنان. غيث الخوري كان يعمل دائمًا من أجل الجمع وليس للتفرقة، ولهذا أقول لكل مسؤولين الويل لكم إذا عملتم للتفرقة ولم تعملوا للجمع.

ونصلي اليوم معًا،في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا لراحة أنفس كل من فقدنا من أبناء قرطبا، لا سيما شهداء المرفأ.

كارين الخوري أفرام

وفي ختام القداس ألقت كريمة غيث ونورا الخوري السيدة كارين الخوري افرام، كلمة شكر، جاء فيها:



في الذكرى الواحدة والاربعين لاغتيال والدي غيث و نورا، وكما كل سنة، نلتقي ولنصلّي معًا على نيتهما، ونتجمّع حول ذكراهُما التي ما زالت تعيش في قلوبنا.

غيث خوري، القائد والرجل العظيم، عاش كل عمره بخدمة الإنسان وبالأخص ، القرطباوي والجبيلي، وما كان يعرف طائفة غير طائفة المحبّة. ترك مواقف وبصمات ما زالت محفورة بذاكرتنا ونتلمسها كل يوم.

غيث كان صوت الحوار ورمزًا للعيش المشترك في جبيل، وحامي وحدتها، ولهذا السبب اغتالوه.

واليوم، أنا واخواتي وعماتي، لا نجتمع مع المحبين لفتح جرح "ما بيلحم" ، نجتمع لنصلي ونقول أن رسالة غيث الخوري مستمرة، لأن عنوانها المحبّة والخدمة والإنسانية.

وفي هذه المناسة، لا يمكننا الا نذكر بصلاتنا أبناء قرطبا شهداء المرفأ، الذي ذهبوا ضحية الإهمال والإجرام. ونشكر الله على التغيّرات السريعة التي تحصل والتحقيق الذي بدأ يأخذ الطريق الصحيح، ونصلّي لتتحقق عدالة الأرض، لأنّ نحن واثقين إنّ عدالة السماء أكيد ستتحقق..

الله يرحم موتاكم… وأهلا وسهلا بكم في ببيتكم.