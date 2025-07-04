المركزية - واصلت ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع جولتها في الجنوب، حيث حطت صباح اليوم وزارت مقر القطاع الغربي ل"اليونيفيل" في بلدة شمع ، وأعد لها حفل استقبال من قبل الجنرال نيكولا ميندوليسي وضباط جنود حفظة السلام في الكتيبة الأيطالية والكتائب الدولية المنضوية في قيادة القطاع الذين استقبلوها بحرارة بمؤازرة من الجيش اللبناني.

ثم وضعت في صالة مخصصة في القيادة وتبارك منها الضباط والجنود الدوليين في اليونيفيل . كما تلا احد الضباط سيرة القديسة تيريزا الطفل يسوع .

بعدها أقيم قداس داخل كنيسة القيادة ترأسه احد آباء الكتيبة الإيطالية، في حضور حشد من جنود حفظ السلام المنضوية تحت قيادة الكتيبة الإيطالية لتختتم الزيارة بالمباركة والتقاط الصور التذكارية للضابط وجنود اليونيفيل إلى جانب ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع. .

ثم انتقلت الدخائل إلى بلدة قانا الخليل في قضاء صور.