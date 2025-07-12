جالت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع في لبنان، على عدد من البلدات والكنائس في منطقتي المتن وبيروت، في أجواء مفعمة بالإيمان والخشوع، حيث توافد المؤمنون لاستقبالها بالمحبة والصلوات، وتوّجوا كل محطة باحتفالات ليتورجية وزياحات مباركة، مستمدّين منها القوة والرجاء.

اما المحطات الروحية المتبقية:

السبت 12 تموز

•المتين صباحاً (كنيسة سيدة المتين )

•عين سعادة – كنيسة السيدة (ظهرًا)

•المنصورية – كنيسة سانت تيريز (بعد الظهر والمساء)

الأحد 13 تموز

•حاصبيا - كنيسة مارت تقلا ( صباحاً )

الخريبة - الحدث – كنيسة مار جرجس (بعد الظهر)

•الفياضية – كنيسة القديسة تريز (بعد الظهر والمساء)

الاثنين 14 تموز

•الفنار – كنيسة سيدة الكرمل ( صباحاً)

•حمانا – كنيسة القديس رومانوس (بعد الظهر والمساء)

الثلاثاء 15 تموز

•بكفيا – كنيسة مار عبدا (بعد الظهر والمساء)

الأربعاء 16 تموز

•مزرعة يشوع – كنيسة مار مارون (بعد الظهر والمساء)

الخميس 17 تموز

•الدوره - البوشرية – كنيسة مار مارون (بعد الظهر والمساء)

الجمعة 18 تموز

•الأشرفية، دير الآباء اللعازاريين– كنيسة الايقونة العجائبية (بعد الظهر والمساء)

السبت 19 تموز

•الأشرفية، دير الآباء اللعازاريين– كنيسة الايقونة العجائبية،(صباحا ومساءً)

الأحد 20 تموز

•بعبدا، مطرانية الكلدان، – صباحاً

* بعبدا، دير الأنطونية- ظهرا⁠

•وسط بيروت (ساحة الدباس) – كاتدرائية مار غريغوريوس ومار إلياس (مساءً).

الاثنين 21 تموز

•مغادرة الذخائر عبر المطار

وفي ختام هذه الجولة المباركة، تبقى الذخائر المقدسة علامة حيّة على حضور القديسين في مسيرة الكنيسة، تنعش في القلوب الرجاء، وتجدّد في النفوس نار الإيمان.