Apr 5, 2025 10:06 AMClock
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ذا وور زون عن مسؤول أميركي: القاذفات بي-2 المنتشرة في دييغو غارسيا في المحيط الهندي ضربت أهدافا في اليمن

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