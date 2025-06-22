Jun 22, 2025 8:07 AMClock
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ذاعة الجيش الإسرائيلي: بلاغ أولي عن سقوط صاروخ في حيفا قبل تفعيل صفارات الإنذار

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