Apr 6, 2025 4:16 PMClock
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ديوان نتنياهو: لا يمكن لرونين بار المقال من قبل الحكومة التحقيق مع رئيس قسم الوحدة اليهودية في الشاباك

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