May 2, 2025 3:06 PMClock
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ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء أجرى اتصالا مع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية بإسرائيل موفق طريف بشأن الوضع بسوريا

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