Apr 10, 2025 11:49 AMClock
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ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مجموعة هامشية متطرفة تحاول مرة أخرى تفكيك المجتمع الإسرائيلي من الداخل

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