Jul 31, 2025 2:02 PMClock
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دير شبيغل: أكثر من 200 شخصية إعلامية وثقافية وفنية تدعو لوقف إطلاق نار فوري بغزة وإدخال المساعدات دون عوائق

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