Jul 7, 2025 10:20 PMClock
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دونالد ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على جنوب إفريقيا وماليزيا ودول أخرى مطلع الشهر المقبل

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