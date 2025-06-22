Jun 22, 2025 9:38 PMClock
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دولة الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في كنيسة مار الياس في ريف دمشق

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