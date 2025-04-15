Apr 15, 2025 2:59 PMClock
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دولة الإمارات تؤكد إدانتها بشكل لا لبس فيه الفظائع التي ترتكب في السودان وتدعو إلى المساءلة

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