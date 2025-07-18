Jul 18, 2025 12:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

دولة الإمارات: المخطط الإسرائيلي يعتبر تعديا خطيرا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي بالخليل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o