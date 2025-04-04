المركزية - افتتحت اللجنة الدولية للصليب الاحمر دورة تدريبية لعدد من الصحافيين من مؤسسات إعلامية مختلفة، في إطار القانون الدولي الإنساني برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص وحضوره وبالتعاون مع الجيش في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان - الريحانية .

حضر الافتتاح قائد كلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان العميد الركن محمد بيطار، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان أنييس دور، مدير مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان العميد الركن الدكتور زياد رزق الله، المستشار الاعلامي لوزير الإعلام المحامي شادي البستاني والمستشارة القانونية للجنة الدولية بتول آشي ومستشار الشؤون الإنسانية في اللجنة الدكتور شوقي أمين الدين والمتحدثة باسم اللجنة سالي عون واعلاميون.

رزق الله: واستهل العميد رزق الله الدورة بكلمة قال فيها:"يأتي افتتاح الدورة عن القانون الدولي الانساني للعاملين في مجال الاعلام والصحافة ونحن امام منعطف ومسار حرج وسط ضغوط غير مسبوقة يتعرض لها القانون الدولي اضافة الى التهديدات التي يواجهها السلام والامن الدوليين والاخلال عمدا بالاسس التي اتفق عليها المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وعلى رأسها عدم السماح مرة اخرى بتكرار الفظائع التي ارتكبت في هذا النزاع".

وقال: "ان ما نشهده من ويلات ومآسٍ ادت الى صدمة لنظام الحوكمة العالمي الذي قرر الحماية لفئات محددة من الاشخاص خلال النزاعات المسلحة. ان القانون الدولي الإنساني ليس مجرد نصوص قانونية جامدة، بل هو في جوهره تعبير عن الضمير الانساني المشترك، وهو السياج الاخلاقي الذي يحد من وحشية الحروب ويضمن صون الكرامة البشرية، حتى في احلك الظروف. هذا القانون، الذي وضع لحماية المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال، يشكل ركيزة اساسية يجب ان يلم بها كل اعلامي وصحافي، لأنكم انتم شهود الميدان، وانتم الذين توثقون التاريخ لحظة بلحظة، وتنقلون الواقع للعالم بأسره".

أضاف: "لقد اصبحت ساحات النزاع اكثر تعقيدا واضحت الحروب الحديثة تخاض ليس فقط بالسلاح، وانما ايضا بالمعلومات والصور والكلمات وهذا يضع على كاهلكم انتم الاعلاميين والصحافيين، مسؤولية كبرى في نقل الحقائق والتمييز بين ما هو مشروع وما هو انتهاك للقوانين الدولية، فالخبر غير الدقيق قد يغيّر مجرى الاحداث ويؤجج الصراعات".

تابع: "ربما تكون الطرفة الاكثر شهرة حول حماس هيرست للحرب تتعلق باتصال اسطوري بين الرسام فريدريك ريمنغتون وهيرست. وفقا للقصة، كان ريمنغتون قد ارسل الى كوبا لتغطية التمرد فبعث برسالة تلغرافية الى هيرست يفيد فيها بأنه لا يوجد حرب لتغطيتها. ويفترض ان هيرست رد عليه قائلا: "انت تزود بالصور، وسازودك بالحرب".

ختم: "إنكم، كما عهدناكم دائما، صوت للحق، منبر للعدل، وجسر يعبر به العالم نحو فهم اعمق واشمل لما يجري من احداث. واؤكد لكم ان ابوابنا ستظل مفتوحة لكل تعاون يهدف الى تعزيز المعرفة بالقانون الدولي الإنساني والعمل به".

دور: وتحدثت دور باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر وقالت: " نودّ بدايةً أن نشكر جميع المشاركين في هذا التدريب ونؤكّد أهميته. إن اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر مصمّمة على نشر القانون الدولي الإنساني الذي يشكّل أداة حيوية لحماية أرواح الأشخاص وكرامتهم في أوقات النزاعات".

أضافت: "نودّ أيضًا أن نشكر لوزارة الإعلام رعايتها الحدث، ولمديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الجيش تعاونها . يبقى دور القانون الدولي الإنساني أساسيًّا في السّياق الإقليمي الحالي، إذ إن التزام مبادئه مهمٌ للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية. ونعتبر أن القانون الدولي الإنساني إطار مهم للحدّ من تأثير النّزاع المسلّح وتعزيز حماية المدنيّين والصحافيّين والعاملين في المجال الإنساني".

تابعت: "يؤدّي الصحافيون دورًا مهمًّا في مناطق النزاع لنقل الوقائع بدقة وضمان حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني. نودّ أيضاً أن نؤكّد أن الشراكة بين اللّجنة الدوليّة والمؤسّسات الرّئيسة (كوزارة الإعلام والجيش اللّبناني) تعزّز نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني. التدريب جزء من جهود أوسع تهدف إلى تزويد المهنيّين في المجال العسكري أو الصحافي أو الإنساني بالأدوات الضرورية لمساعدتهم في التعامل مع مناطق النزاع بمسؤولية. نعتبر أن الصحافيين شهودٌ أساسيون في الحروب ويضطلعون بمسؤولية نقل الوقائع بنزاهة ودقة وتعاطف. من خلال هذا التدريب، سيكتسب الصحافيون المعرفة اللاّزمة لفهم حقوقهم بموجب القانون الدولي الإنساني وواجبات أطراف النزاع. نؤكد أن الصحافة الأخلاقية يمكن أن تساهم في نشر المعلومات بشكل أفضل وتعزيز أهمية المعايير الإنسانية".

ختمت: "نودّ أن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن خالص امتناننا إلى جميع المشاركين لمشاركتهم في هذا التدريب وتحلّيهم بنيّة التعلّم. نعيد التأكيد على المسؤوليات المشتركة لصون مبادئ القانون الدولي الإنساني والعمل بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية في مناطق النزاع. نشكر لوزير الإعلام الدكتور بول مرقص والعميد رزق الله والمدرّبين دورهم في إنجاح برنامج التدريب".

مرقص: وتحدث الوزير مرقص فقال: "يسرنا اليوم ان نفتتح هذه الدورة التدريبية المهمة المخصصة للمندوبين العاملين في وسائل الاعلام بالتعاون بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر ووزارة الاعلام والتي تتمحور حول موضوع بالغ الاهمية وهو حماية الصحافيين في مناطق النزاع واستخدام مصطلحات الحرب وذلك في سياق التزامنا جميعا بتعزيز الصحافة المسؤولة وضمان سلامة العاملين في هذا المجال الحيوي".

أضاف: "إن العمل الصحافي في مناطق النزاع يحمل في طياته تحديات كبرى حيث يكون الصحافيون عرضة لمخاطر متعددة أثناء نقل الحقيقة الى العالم. ومن هنا تأتي اهمية هذه الدورة في تزويدكم بالمعرفة والادوات اللازمة لفهم القوانين الدولية التي تكفل حماية الصحافيين، ومعرفة الحقوق والضمانات المتاحة لهم وفق القانون الدولي الإنساني، بالاضافة الى الاطلاع على المصطلحات الحربية التي تساعد على تقديم تغطية دقيقة وموضوعية للنزاعات المسلحة".

تابع: "خلال هذه الدورة، سيكون لكم الفرصة للتفاعل مع خبراء ومختصين في المجال القانوني والإنساني والإعلامي، لمناقشة افضل الممارسات والتحديات التي تواجه الصحافيين اثناء تغطيتهم للنزاعات. نأمل ان تكون هذه الجلسات منصة لتبادل التجارب والخبرات، ورافدا يعزز قدرتكم على العمل في بيئات صعبة مع الحفاظ على سلامتكم المهنية والشخصية".

وختم: "اشكر المشاركين في الدورة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على المبادرة التي ليست الاولى اذ سبق ان خصصت الصحافيين بدورات سابقة بالتعاون مع الوزارة. أتمنى لكم جميعا دورة مثمرة مليئة بالنقاشات البناءة والتجارب القيمة".

محاضرات وتوزيع شهادات: وتمحورت المحاضرة الأولى حول القانون الدولي الإنساني(تعريفه، المبادىء الاساسية، تمييزه عن القانون الدولي لحقوق الإنسان...).

اما المحاضرة الثانية فشملت الفئات والأعيان المحمية، الشعارات، الأطفال، النساء، أسرى الحرب) وتعريف عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي هي وصي للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وادارة العمليات العدائية وحماية الصحافيين خلال النزاعات المسلحة.

في الختام وزعت الشهادات والتقطت الصور التذكارية.