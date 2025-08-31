قدم مؤسس "اليازا" الدكتور زياد عقل دورة توعوية حول السلامة المرورية للأطفال خلال ختام المخيم الصيفي في عجلتون، مستهدفا الجيل الصاعد وأهاليه بدعو من "فرسان العذراء – حياطة"، حيث تركزت الدورة على أهمية التزام الأطفال بقواعد السلامة المرورية، لا سيما استخدام أحزمة الأمان في جميع المقاعد وكراسي الأمان الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى السلامة أثناء قيادة الدراجات الهوائية والكهربائية.

وأشار عقل في بيان إلى أن "انتشار استخدام الدراجات الهوائية والسكوترات أدى إلى تكرار مواقف خطيرة خلال الأسابيع الماضية، خصوصا في ساعات الليل". وحث، بالتعاون مع اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية (لاسا)، جميع راكبي الدراجات والسكوترات على "الالتزام بقواعد السلامة لضمان بيئة آمنة على الطرق".

ودعت "اليازا" الأهالي والبلديات إلى مراقبة التزام الأطفال بالتعليمات التالية: عدم المغامرة والابتعاد عن الطرقات الرئيسة، ارتداء خوذة واقية عالية الجودة، استخدام أضواء أمامية وخلفية ومصابيح عاكسة عند القيادة ليلا، ارتداء ملابس مناسبة توفر السلامة أثناء القيادة، إعطاء الأولوية للمشاة، خاصة كبار السن، التوقف عند التقاطعات والنظر جيدا قبل متابعة السير، تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، عدم تجاوز السرعة الآمنة (25 كم/س)، خصوصا في المنحدرات، استخدام كلتا اليدين على المقود، وفحص الدراجة أو السكوتر بشكل منتظم (الفرامل، العجلات، المحرك...).

وختمت اليازا بدعوة جميع الأهالي، وفرق الفرسان، والفرق الكشفية لنشر ثقافة السلامة المرورية بين الأطفال، ل"الحفاظ على حياتهم وضمان سلامتهم على الطرق".