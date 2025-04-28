Apr 28, 2025 8:32 PMClock
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دوجاريك: شركاؤنا في المجال الإنساني يحذرون من تدهور الوضع الغذائي في قطاع غزة

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