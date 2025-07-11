Jul 11, 2025 12:48 PMClock
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تلفزيون سوريا: دمشق تدرس إغلاق معابر حدودية وفرض قيود على الشاحنات اللبنانية

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