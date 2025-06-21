صدر عن الرئيس العالمي وأعضاء الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بيان "دفاعًا عن حرية الإعلام وكرامة الإعلاميين"، جاء فيه

في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ وطننا لبنان، حيث تتعرض حرية التعبير وكرامة الإعلاميين لمحاولات الترهيب والإخضاع، يهمنا نحن، رئيس وأعضاء الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، أن نعلن *تضامننا الكامل مع الإعلامي الكبير وليد عبود*، الذي لطالما شكّل صوتًا حرًا، شجاعًا، ملتزمًا بنقل الحقيقة والدفاع عن المصلحة الوطنية العليا.

إن ما يتعرض له الإعلامي عبود اليوم لا يمسّ شخصه فقط، بل هو اعتداء على القيم الجوهرية التي بُني عليها لبنان: الحريات العامة، حرية الصحافة، التنوع، واحترام حقوق الإنسان.

نرفض بشكل قاطع أي محاولة لتكميم الأفواه أو إخضاع الإعلام الحر، ونعتبر أن هذه الممارسات تُسيء إلى صورة لبنان أمام العالم، وتتناقض مع نضال اللبنانيين المقيمين والمغتربين من أجل قيام دولة حقيقية يحكمها القانون، لا منطق الترهيب السياسي أو الإعلامي.

من موقعنا كهيئة عالمية تمثل الانتشار اللبناني في القارات الخمس، نرى أن الدفاع عن الإعلام الحر هو دفاع عن لبنان الرسالة، عن لبنان الحلم الذي ما زال يعيش في قلوب الملايين من أبنائه المنتشرين.

ندعو كل القوى الحية في المجتمع اللبناني، وكل الهيئات النقابية والحقوقية والإعلامية، إلى أوسع تضامن مع الإعلامي وليد عبود ومع جميع الإعلاميين الشرفاء، دفاعًا عن حرية الكلمة، وحق المواطن في معرفة الحقيقة، وكرامة لبنان أمام نفسه وأمام العالم.

روجيه هاني، الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

جورج ابي رعد، الأمين العام

