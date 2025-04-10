صدر عن أمانة السرّ العامّة في الرهبانيّة المارونيّة المريميّة البيان التالي:



وافقت الجمعية العمومية في دائرة دعاوى القديسين في الفاتيكان، خلال الجلسة التي انعقدت بتاريخ 29 آذار 2025، على صحّة أعمال دعوى خادم الله الأب أنطونيوس طربيه.

إنّ هذه المرحلة المتقدّمة في مسار الدعوى، وما يليها من خلال تعيينِ مقرّرٍ مهمّتُه إنجاز الدراسة التاريخية واللاهوتية قبل إعلان "أبونا أنطون طربيه" مكرَّماً، تدعونا لرفع الشكر للربّ على نِعمِه الغزيرة، ولهيئة المحكمة، ولطالب الدعوى في روما البروفسور إيمانويلِه سْبيديكاتو، وللأب جوزيف زغيب وكيل عام الرهبانية المارونية المريمية لدى الكرسي الرسولي.

وتذكَركم الرهبانية بأهمية المواظبة على الصلاة من أجل الإسراع في إعلان قداسة خادم الله الأب أنطونيوس طربيه، والاتصال بأمانة السرّ العامّة في الرهبانية عند الحصول على اية نعمة شفاء بشفاعة ابونا انطون عبر بريدها الإلكتروني [email protected] أو عبر الهاتف على الأرقام التالية:

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