المركزية - استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الذي سلّمه دعوة للبنان للمشاركة في معرض "إكسبو الرياض" 2030 الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 1 تشرين الأول 2030 ولغاية 31 آذار 2031. وشكّل اللقاء فرصة لبحث المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

كما استقبل الوزير رجّي سفير المملكة المغربية امحمد كرين وجرى استعراض سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء. وقد جدد الوزير رجّي موقف لبنان الداعم لسيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها.



