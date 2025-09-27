شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبناني المحلتة.



وقال بن فرحان في كلمته أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة: "نقف إلى جانب لبنان وندعم جهود حكومته في تطبيق اتفاق الطائف".



من جهة أخرى، فال بن فرحان: "آن الأوان لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والمملكة أطلقت التحالف الدولي لحل الدولتين. ونشيد باعتماد الجمعية العامة إعلان نيويورك".



وأضاف "نؤكد استمرار الجهود لتعزيز سياسة حسن الجوار. وندين اعتداء إيران على قطر كما ندين الاعتداء الإسرائيلي عليها وندعو لمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".