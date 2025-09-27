Sep 27, 2025 11:40 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

دعوة سعودية لحصر السلاح... وإشادة بحكومة لبنان

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبناني المحلتة.


وقال بن فرحان في كلمته أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة: "نقف إلى جانب لبنان وندعم جهود حكومته في تطبيق اتفاق الطائف".

من جهة أخرى، فال بن فرحان: "آن الأوان لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والمملكة أطلقت التحالف الدولي لحل الدولتين. ونشيد باعتماد الجمعية العامة إعلان نيويورك".

وأضاف "نؤكد استمرار الجهود لتعزيز سياسة حسن الجوار. وندين اعتداء إيران على قطر كما ندين الاعتداء الإسرائيلي عليها وندعو لمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o