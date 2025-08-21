المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي السفير البريطاني في لبنان، هاميش كاول.

وخلال اللقاء، أكّد السفير كاول دعم بلاده للبنان وحكومته في هذه المرحلة الدقيقة، مشدّدًا على التزام بريطانيا بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وتعزيز استقراره، ومشيرًا إلى التقديمات البريطانية الأخيرة للجيش اللبناني تعزيزًا لقدراته ودعمًا للأمن والاستقرار.

كما جرى البحث في ضرورة التجديد لولاية قوات اليونيفيل، نظرًا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار في الجنوب، إضافة إلى التأكيد على وجوب الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمسة المحتلة وتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده.

رودولف سعادة: والتقى الرئيس سلام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM رودولف سعادة،

وجرى خلال اللقاء استعراض مشاريع الشركة في لبنان، مع التشديد على أهمية تطوير مرفأ بيروت والاستثمار فيه كرافعة حيوية لحركة التجارة، وتعزيز دور لبنان كمركز لوجستي في المنطقة.

وأعرب السيد سعادة عن إيمانه العميق بلبنان ومستقبله، مؤكّدًا أن الشركة تسعى إلى الاستثمار في عدد من المشاريع الأخرى.

كما توجّه بالشكر إلى دولة الرئيس على جهوده في توفير الاستقرار اللازم للاستثمارات، مشدّدًا على أن هذه الجهود تُعدّ عنصرًا أساسيًا لنجاح أي مشروع.

سفير الأوروغواي: كما استقبل رئيس الحكومة سفير الأوروغواي في لبنان كارلوس غيتو في زيارة وداعية.

الداعوق وعلي مهنا: كذلك استقبل الوزير السابق وليد الداعوق وممثل شركة المستثمرين السعوديين علي مهنا.

واعلن الوزير السابق الداعوق؛ ان البحث تمحور حول تطوير المطارات والنقل الجوي في لبنان، وأبدت شركة المستثمرين السعوديين النية في المساعدة لتطوير مطار القليعات ومحطة النقل في مطار بيروت".

الوزير سلامة والفنان نبيل نحاس: كما استقبل الرئيس سلام الفنان نبيل نحاس في حضور وزير الثقافة غسان سلامة.