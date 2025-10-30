Oct 30, 2025 9:51 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

جعجع: لماذا لم تُرسل الحكومة حتى اليوم مشروع قانون إلى المجلس النيابي لتعديل قانون الانتخاب؟ هناك تحالفٌ عريضٌ قوامه الرئيسان عون وسلام و"القوات" و"الكتائب" لكنّ المشكلة أنّ الممارسة في مكانٍ آخر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o